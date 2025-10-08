شراكة لتطوير مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية بالمحافظات

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة " إتش بى - مصر" HP Egypt LLC بشأن تنفيذ البرنامج العالمى الخاص بأكاديمية إتش بى للابتكار والتعليم الرقمى HP IDEA فى مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية فى جميع محافظات الجمهورية.

وقع مذكرة التفاهم المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، و بترو أوغانيسيان المدير العام لشركة HP Inc فى الشرق الأوسط وشرق أفريقيا، بحضور المهندس تامر المهدى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، والدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية.

وتعد أكاديمية " إتش بى للابتكار والتعليم الرقمى" HP IDEA مبادرة تعليمية عالمية أطلقتها شركة" إتش بى" HP بهدف تمكين المعلمين من المهارات الرقمية، وتطوير طرق التدريس باستخدام التكنولوجيا وذلك عبر دعم المعلمين لتبنى ممارسات تعليمية مبتكرة وجعل التعليم أكثر تفاعلية وفعالية.

وتبلغ مدة العمل بمذكرة التفاهم عامين، وبموجب مذكرة التفاهم سيتم تدريب معلمين وقادة مدارس فى مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية بجميع المحافظات بهدف تزويدهم بأحدث الممارسات فى التعليم الرقمى والابتكار من خلال برنامج أكاديمية "إتش بى للابتكار والتعليم الرقمى"، كما سيتم دعم المدارس من خلال توفير الأدوات الرقمية والتعليمية ذات الصلة لتبنى مناهج تعليمية حديثة تعتمد على التفكير التصميمى والتعلم من أجل الفهم، فضلا عن منح المشاركين شهادات دولية كـزملاء HP IDEA أو منتسبين (Associates).

كما تنص مذكرة التفاهم على عقد اجتماعات ربع سنوية بين الوزارة وشركة HP والشركة المصرية للاتصالات لمراجعة التقدم، وإعداد تقارير تقييم وأثر دورية لقياس النتائج وتوثيق التطوير.

وفى كلمته، أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن تنفيذ البرنامج العالمى الخاص بأكاديمية إتش بى للابتكار والتعليم الرقمى HP IDEA فى مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية يجسد التزام الحكومة بتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتحسين جودة التعليم الرقمى ورفع جاهزية المدارس للتحول الرقمى من خلال دمج أفضل الممارسات العالمية فى أساليب التعليم والتعلم، وتمكين المعلمين والطلاب من اكتساب المهارات الرقمية ومهارات الابتكار.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى التعاون المثمر بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتربية والتعليم والتعليم الفنى فى إطلاق مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية حيث تم البدء بمدرسة واحدة فى كل محافظة ليصل عدد المدارس إلى 27 مدرسة منتشرة فى جميع المحافظات.

وأوضح "طلعت" أنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية فى العام المقبل التى تستهدف التوسع فى إنشاء فروع جديدة لمدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية، ولا سيما فى المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية تمثل قصة نجاح؛ مؤكدا حرص الوزارتين على مواصلة الجهود لضمان استمرار نجاحها والبناء على ما تحقق.

وأكد "طلعت" على اهتمام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتمكين طلاب مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية من اكتساب مهارات المستقبل، وتنمية قدراتهم الرقمية وتحفيزهم على الابتكار فى إطار استراتيجية مصر الرقمية.

كما أشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن التعاون مع شركة HP يعزز من الجهود المبذولة لتحويل مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية إلى نموذج يحتذى به فى التعليم القائم على التكنولوجيا، وذلك عبر دمج الذكاء الاصطناعى والتفكير التصميمى والإبداع فى العملية التعليمية.

ومن جانبه، أعرب محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن عميق تقديره لتوقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة HP، التى تهدف إلى تعزيز التعاون فى مجالات التحول الرقمى وتطوير التعليم فى مصر.

وأوضح الوزير، فى كلمته خلال مراسم توقيع مذكرة التفاهم، أن هذه الشراكة تأتى فى إطار جهود تحقيق نقلة نوعية شاملة بالمنظومة التعليمية، بما يسهم فى تطوير مهارات التعلم الرقمى لدى الطلاب ودمج البرمجة والذكاء الاصطناعى فى المناهج الدراسية.

وأكد وزير التربية والتعليم أن مدارس We للتكنولوجيا التطبيقية تمثل نموذجًا رائدًا فى هذا الاتجاه، حيث أثبت خريجوها تميزهم فى سوق العمل ومساهمتهم فى دعم الاقتصاد الوطنى والتحول الرقمى، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليًا بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على توسيع نطاق هذه التجربة لتشمل مزيدًا من المدارس.

كما أوضح الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة بصدد تطبيق نماذج جديدة للتعلم تجمع بين التعليم الحضورى والتعلم الإلكترونى، تماشيًا مع التوجهات العالمية الحديثة، حيث يدرس طلاب الصف الأول الثانوى مادة البرمجة والذكاء الاصطناعى عبر منصة "كيريو" اليابانية.

وتابع الوزير أن تعلم البرمجة يظل أساسًا لتعلم الذكاء الاصطناعى، إذ لا يمكن فهم لغة الذكاء الاصطناعى دون إتقان "قواعدها"، مؤكدا أن الهدف هو إعداد جيل من الطلاب قادر على التكيف مع وظائف المستقبل التى لم تُخلق بعد.

واختتم الوزير بالتأكيد على حرص وزارة التربية والتعليم على تعزيز الشراكة مع وزارة الاتصالات وشركة HP ومواصلة التعاون المثمر من أجل تطوير العملية التعليمية فى مصر.

وقال بترو أوغانيسيان المدير العام لشركة HP Inc فى الشرق الأوسط وشرق أفريقيا "فخورون بأن نكون جزءا من مسيرة التحول الرقمى التى تشهدها مصر"؛ مشيدا بتوافر البيئة الداعمة لإقامة شراكات بين القطاعين الحكومى والخاص لتنفيذ مبادرات تدعم هذه المسيرة؛ معربا عن تقديره لهذا التعاون الذى يتيح تنفيذ البرنامج الخاص بأكاديمية إتش بى للابتكار والتعليم الرقمى HP IDEA فى مصر؛ مشيرًا إلى أن المبادرة تم إطلاقها منذ 5 أعوام؛ موضحا أن الشركة تستهدف تمكين 150 مليون شخص بحلول عام 2030 ويعد التحول الرقمى فى مجال التعلم من خلال برنامج HP IDEA هو إحدى الوسائل التى ستساعدها فى تحقيق هذا الهدف.

ويستند برنامج HP IDEA العالمى إلى أطر أكاديمية من جامعة هارفارد، من أبرزها: التدريس من أجل الفهم، وبناء مجتمعات الابتكار، والممارسات التعليمية عالية الأثر. ويدعم البرنامج بشكل مباشر الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (التعليم الجيد)، وأهداف منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD) فى مجال التعليم.

كما يتضمن البرنامج مكوّنًا خاصًا بالذكاء الاصطناعى الأخلاقى، مستندًا إلى إرشادات اليونسكو بشأن الاستخدام الآمن والمبتكر للذكاء الاصطناعى التوليدى فى التعليم.

ويمثل هذا التعاون خطوة مهمة فى تعزيز مكانة مصر كرائد إقليمى فى مجال التعليم الرقمى والابتكار، كما يعد نموذجًا ناجحًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، يجمع بين خبرات HP العالمية وأولويات مصر الوطنية فى التعليم الرقمى، ويسهم فى وضع مصر فى مصاف الدول الرائدة فى تطبيق الذكاء الاصطناعى والتربية الرقمية لتمكين المعلمين، فضلا عن المساهمة فى تحقيق رؤية مصر لبناء جيل رقمى متمكن من خلال برامج تعليمية مستدامة قائمة على التكنولوجيا والابتكار.

والجدير بالذكر أن مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية تم إطلاقها بالتعاون بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتربية والتعليم والتعليم الفنى لتكون أول مدارس ذكية متخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتتولى الشركة المصرية للاتصالات أعمال تشغيل وإدارة هذه المدارس، وتستهدف سد الفجوة بين العملية التعليمية النظرية والاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

