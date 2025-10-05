كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، برعاية الدكتورة همت إسماعيل أبوكيلة، وكيل أول الوزارة ومدير المديرية، عن أماكن ومواعيد تدريبات المعلمين الجدد من الدفعتين الثالثة والرابعة على المناهج المطورة، وذلك في إطار خطة التنمية المهنية للمعلمين الجدد.

خطة التدريب

وأوضحت المديرية أن التدريب سيُعقد على مدار ثلاثة أيام متتالية خلال الأسبوع المقبل، وفق الجدول التالي:

الاثنين 6 أكتوبر 2025: تدريب معلمي الدراسات الاجتماعية.

الثلاثاء 7 أكتوبر 2025: تدريب معلمي الرياضيات.

الأربعاء 8 أكتوبر 2025: تدريب معلمي اللغة العربية.

التزام بالحضور

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على ضرورة التزام المعلمين الجدد من الدفعتين (الثالثة والرابعة) بالحضور في المواعيد والأماكن المحددة، وفق الجداول التي تم الإعلان عنها رسميًا، مشيرة إلى أن هذه التدريبات تهدف إلى رفع كفاءة المعلمين وتأهيلهم للتعامل مع المناهج الدراسية المطورة بما يتماشى مع مستهدفات تطوير التعليم في مصر.

