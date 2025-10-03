تداول رواد صفحات التواصل الاجتماعي، صور لواقعة إصابة تلميذ بجرح في القرنية إثر اعتداء مدرسة عليه بضربه بكتاب داخل مدرسة المنزلة للغات بالمنزلة الجديدة، بمحافظة الدقهلية، ما تسبب في إصابة عين الطفل بشكل بالغ.

تحرك وزارة التربية والتعليم

وكشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إرسال لجنة إلى المدرسة يوم الأحد المقبل للتحقيق في ملابسات الواقعة والوقوف على تفاصيلها.

إجراءات صارمة ضد المخطئ

وأشار المصدر، في تصريحات خاصة في مصراوي، إلى أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع التأكيد على محاسبة ومعاقبة المتسبب وفقًا للوائح والقوانين المنظمة.

