التعليم تعلن ضوابط تسليم التابلت لطلاب أولى ثانوي 2026

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن طلاب الصف الأول الثانوي، سيحصلون على أجهزة التابلت الخاصة بهم خلال الفترة المقبلة.

دفع تأمين إلزامي للأجهزة

وبحسب خطاب رسمي موجه إلي المديريات التعليمية، أوضحت الوزارة أن تسليم التابلت مشروط بالتزام أولياء الأمور بسداد مبلغ التأمين المقرر وقيمته 105 جنيهات.

توقيع إقرار من أولياء الأمور

كما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة توقيع أولياء الأمور على إقرار رسمي عند استلام أبنائهم للجهاز.

