خطوات استلام التابلت المدرسي 2025 وأوراق التأمين المطلوبة للطلاب

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تنفيذ إجراءات تسليم أجهزة التابلت المدرسي لطلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2025، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة التعليم الرقمي، وتوفير بيئة تعليمية حديثة قائمة على التكنولوجيا لدعم التعلم والتقييم الإلكتروني.

خطوات استلام التابلت المدرسي

وأوضحت الوزارة أن عملية تسليم التابلت تتم وفق ضوابط محددة تبدأ بتوجه الطالب إلى مكاتب البريد المصري لسداد رسوم التأمين المقررة، مع ضرورة الاحتفاظ بأصل إيصال السداد وصورتين منه، لتقديمها ضمن المستندات المطلوبة.

وبعد ذلك، يتوجه الطالب إلى مدرسته لتسليم الأوراق لإدارة شؤون الطلاب، تمهيدًا لتحديد الموعد الرسمي لاستلام الجهاز من المدرسة في حضور ولي الأمر.

شروط استلام الجهاز

وأكدت الوزارة أن تسليم التابلت المدرسي لن يتم إلا بحضور ولي الأمر، حيث يتم توقيع إقرار رسمي بالتعهد بالحفاظ على الجهاز، وإعادته في حال التحويل إلى مدرسة أخرى أو الانسحاب من الدراسة، كما شددت على أن المدارس ستقوم بمراجعة جميع المستندات بدقة قبل التسليم لضمان استيفاء البيانات المطلوبة.

المستندات المطلوبة لاستلام التابلت

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن الأوراق التي يجب توافرها لاستلام الجهاز تشمل:

صورة من بطاقة ولي الأمر.

صورة من شهادة ميلاد الطالب أو بطاقته الشخصية.

أصل إيصال التأمين وصورتان منه.

مستند الوصاية التعليمية في حالة الانفصال.

