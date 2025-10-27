التعليم تعلن انطلاق مسابقة "لمحات من الهند 2025" - مستند

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن انطلاق فعاليات المسابقة الفنية السنوية "لمحات من الهند 2025"، التي تُنظم للعام التاسع والعشرين على التوالي، بالتعاون بين مكتب مستشار التربية الفنية بالوزارة وسفارة دولة الهند ممثلة في مركز مولانا آزاد الثقافي، بهدف تعزيز التعاون الثقافي والفني بين البلدين.

وأوضحت الوزارة، في خطاب رسمي موجه إلى مديري المديريات التعليمية بجميع المحافظات، أنه في إطار التعاون المستمر مع الجانب الهندي، يجري تنظيم المسابقة هذا العام لطلاب المدارس الحكومية والتجريبية الرسمية والخاصة والقومية، بمختلف المراحل التعليمية "الابتدائية، الإعدادية، الثانوية".

13 محافظة تشهد فعاليات المسابقة

تبدأ فعاليات المسابقة يوم الأحد الموافق 2 نوفمبر 2025 بمحافظتي القاهرة والجيزة في متحف الطفل بمصر الجديدة وحديقة الحرية، ثم تنتقل إلى الإسكندرية يوم الثلاثاء 4 نوفمبر بمدرسة فيكتوريا كولدج، تليها محافظة مرسى مطروح يوم الأربعاء 5 نوفمبر بمكتبة مصر العامة.

وفي الخميس 6 نوفمبر تُقام المسابقة في محافظتي بورسعيد بمركز شباب الاستاد، والإسماعيلية بمدرسة تكنولوجيا المعلومات، ثم تُستأنف يوم الأحد 9 نوفمبر بمحافظة البحر الأحمر في مدرسة ريد سي سكول الخاصة بالغردقة.

وتستمر الجولة يوم الإثنين 10 نوفمبر بمحافظة دمياط في مدرسة النوبة العسكرية، ثم تنتقل إلى محافظتي كفر الشيخ والبحيرة يوم الثلاثاء 11 نوفمبر، حيث تُقام الفعاليات في منطقة الأمل بإدارة بلطيم التعليمية بكفر الشيخ، ومكتبة مصر العامة بالبحيرة.

وتُستكمل المسابقة يوم الأربعاء 12 نوفمبر في محافظتي القليوبية والشرقية، بمدرسة طوخ الخاصة بالقليوبية ونادي الشرقية الرياضي بالزقازيق، على أن تُختتم يوم الخميس 13 نوفمبر 2025 بمحافظتي الغربية والمنوفية في نادي المعلمين بمدينة طنطا، ونادي الجمهورية الرياضي بشبين الكوم.

تعزيز الإبداع والتبادل الثقافي

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن مسابقة "لمحات من الهند" تمثل أحد أهم جسور التعاون الثقافي والفني بين مصر والهند، حيث تهدف إلى تنمية الإبداع الفني لدى الطلاب المصريين، وإبراز مواهبهم في مجالات الرسم والتعبير الفني، من خلال استلهام موضوعات مستوحاة من التاريخ والثقافة والفنون الهندية.