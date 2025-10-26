"15 % مقالي" بنظام البوكليت.. تفاصيل امتحانات أكتوبر للثانوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن اختبارات شهر أكتوبر 2025 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي تُعقد هذا العام على مستوى كل إدارة تعليمية، وتُجرى ورقيًا وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة للورقة الامتحانية.

وأوضحت الوزارة أن هذا التنظيم يهدف إلى تحقيق الانضباط وتكافؤ الفرص بين الطلاب، مع الالتزام بالمعايير المحددة في إعداد الأسئلة وطرق التقييم.

3 نماذج امتحانية موحدة داخل كل إدارة تعليمية

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه تم إعداد ثلاثة نماذج امتحانية متكافئة في الوزن النسبي، يتم توزيعها داخل الإدارات التعليمية بمعرفة موجه أول المادة، وتشمل فقط الأجزاء التي تم تدريسها فعليًا خلال شهر أكتوبر.

تفاصيل مواصفات ورقة امتحان أكتوبر 2025

وكشفت الوزارة عن نسب توزيع الأسئلة في امتحانات شهر أكتوبر لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، موضحة أن الورقة الامتحانية ستتضمن:

85% من الأسئلة بنظام الاختيار من متعدد (MCQ).

15% من الأسئلة مقالية تُطبق بنفس آلية بوكليت الثانوية العامة لضمان تدريب الطلاب على مهارات الكتابة والتحليل.

اقرأ أيضاً:

التعليم تُبقي معلمي «الشريعة والدراسات الإسلامية» في تدريس اللغة العربية للعمل بالحصة

وحدة إذابة الجلطات المخية بقصر العيني تحصد شهادتين دوليتين وجائزة ماسية بمؤتمر برشلونة

موقع وزارة التربية والتعليم - رابط التقييمات الأسبوعية 2025