واصلت الدكتورة وفاء رضا، وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الخميس الموافق 23 أكتوبر 2025، جوالاتها التفقدية لمتابعة سير العملية التعليمية داخل مدارس إدارة الوايلي التعليمية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة همت أبو كيلة، مدير المديرية.

شملت الجولة مدرستي الجلاء الرسمية للغات والفجالة الإعدادية بنات، حيث كان في استقبالها عاصم سمير، مدير عام الإدارة، إلى جانب مديري المدارس.

متابعة التعليم داخل الفصول

تابعت وكيل المديرية سير العملية التعليمية وشرح المعلمين داخل الفصول، كما أجرت حوارات مع الطلاب، وراجعت كراسات الحصص والواجبات اليومية للتأكد من جودة التعليم وفاعليته.

التأكيد على الحضور والأنشطة التربوية

كما شددت الدكتورة وفاء رضا على أهمية متابعة نسب حضور الطلاب وتسجيلها بدقة، إلى جانب متابعة الأنشطة التربوية التي تعزز تنمية مهارات الطلاب وقدراتهم الشخصية والاجتماعية.

