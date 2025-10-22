موعد امتحانات شهر أكتوبر 2025 للصفوف الابتدائية بالقاهرة



أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة عن موعد وضوابط إجراء امتحانات شهر أكتوبر للعام الدراسي 2025/2026، والتي تشمل صفوف النقل من الرابع حتى السادس الابتدائي.

وأوضحت المديرية، أنه ستبدأ امتحانات الشهر، وفقًا للمقترح الصادر عن المديرية، يوم الأحد الموافق 26 أكتوبر 2025 وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 30 أكتوبر 2025 كالتالي:

الأحد 26 أكتوبر: امتحان مادة اللغة العربية.

الاثنين 27 أكتوبر: امتحان مادة التربية الدينية واللغة الإنجليزية.

الثلاثاء 28 أكتوبر: امتحان مادة الرياضيات.

الأربعاء 29 أكتوبر: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

الخميس 30 أكتوبر: امتحان مادة العلوم والمستوي الرفيع لمدارس اللغات.

