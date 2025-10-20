إعلان

تحميل الكتب المدرسية على موقع وزارة التربية والتعليم.. رابط رسمي

كتب : أحمد الجندي

02:56 م 20/10/2025

وزارة التربية والتعليم والتعليم

يبحث مجموعة من أولياء الأمور والطلاب عن رابط الكتب المدرسية على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بنسخ إلكترونية بصيغة PDF، تُمكنهم من تصفح المناهج بسهولة في أي وقت ومن أي جهاز ذكي.


وأتاحت الوزارة عبر موقعها الرسمي منصة مخصصة للكتب الدراسية، يمكن الوصول إليها مباشرة من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

