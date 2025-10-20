تحميل الكتب المدرسية على موقع وزارة التربية والتعليم.. رابط رسمي



يبحث مجموعة من أولياء الأمور والطلاب عن رابط الكتب المدرسية على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بنسخ إلكترونية بصيغة PDF، تُمكنهم من تصفح المناهج بسهولة في أي وقت ومن أي جهاز ذكي.



وأتاحت الوزارة عبر موقعها الرسمي منصة مخصصة للكتب الدراسية، يمكن الوصول إليها مباشرة من خلال الرابط التالي: اضغط هنا





