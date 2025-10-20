أشادت الدكتورة نوريا سانز، المديرة الإقليمية لمنظمة اليونسكو، بالجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تطوير العملية التعليمية في مصر خاصة في ارتفاع نسبة حضور الطلاب بالمدارس إلى 87%، وانخفاض الكثافة بالفصول.

الجدير بالذكر، بدأت المديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، إلى جانب المدارس، في التحضير لإجراء تقييم شهر أكتوبر لصفوف النقل، والمقرر انطلاقه خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.

وتعمل الإدارات على تجهيز الجداول وتحديد مواعيد التقييمات داخل المدارس بما يضمن انتظام العملية التعليمية دون التأثير على سير الحصص الدراسية.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات واضحة تتعلق بآلية تنفيذ التقييمات والاختبارات الشهرية، خاصة ما يخص درجات أعمال السنة في مادة التربية الدينية بمختلف المراحل التعليمية (الابتدائية، الإعدادية، والثانوية).

