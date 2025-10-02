إعلان

انطلاق المسابقة الثقافية البحثية الكبرى بين التعليم والأوقاف للعام السابع

كتب : أحمد الجندي

11:33 م 02/10/2025

وزارة التربية والتعليم والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع وزارة الأوقاف انطلاق المسابقة الثقافية البحثية الكبرى في عامها السابع للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦، وذلك في إطار الشراكة المثمرة بين الوزارتين، وحرصهما على ترسيخ القيم الدينية والوطنية في نفوس الطلاب والمجتمع التعليمي.


وتستهدف المسابقة مختلف شرائح العملية التعليمية؛ حيث تشمل القيادات التعليمية، والمعلمين، والإداريين، والإخصائيين، وأولياء الأمور، وطلاب المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة والفنية.


وتأتي هذه المسابقة اتساقًا مع حملة "صحح مفاهيمك" التي أطلقتها وزارة الأوقاف، وانطلاقًا من استراتيجيتها الدعوية القائمة على أربعة محاور رئيسة وهي مواجهة التطرف الديني، ومواجهة التطرف اللاديني، وبناء الإنسان، وصناعة الحضارة، بما يسهم في نشر الوعي الصحيح، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وإعداد جيل مستنير يتسم بالوطنية ويوازن بين العلم والدين.


