إعلان

سبب نقل طلاب مدرسة عمرو بن العاص الإعدادية إلى مدرسة الزهور بالمرج

كتب : أحمد الجندي

01:03 م 02/10/2025

مدرسة عمرو بن العاص الإعدادية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اشتكى عدد من أولياء الأمور بإدارة المرج التعليمية بمحافظة القاهرة، من قرار نقل أبنائهم من مدرسة عمرو بن العاص الإعدادية بنين (الفترة الصباحية والمسائية) إلى مدرسة الزهور.

من جانبه، أكد مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هذا الإجراء مؤقت، ويهدف إلى تخفيف الكثافة داخل الفصول الدراسية لضمان بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

وأوضح المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، أن الهدف من القرار هو منع التكدس داخل الفصول، وتخفيف العبء على الطلاب، بما يسهم في تحسين مستوى العملية التعليمية.

اقرأ أيضًا:

حالة الطقس| سحب ممطرة على هذه المناطق.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

هل فتحت مصر مفيض توشكى لاستقبال مياه الفيضانات القادمة من السودان؟

رغم شحنه ووجود رصيد.. أسباب قطع الكهرباء فجأة عن العداد مسبق الدفع

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مدرسة عمرو بن العاص الإعدادية مدرسة الزهور إدارة المرج التعليمية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026