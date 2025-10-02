سبب نقل طلاب مدرسة عمرو بن العاص الإعدادية إلى مدرسة الزهور بالمرج

اشتكى عدد من أولياء الأمور بإدارة المرج التعليمية بمحافظة القاهرة، من قرار نقل أبنائهم من مدرسة عمرو بن العاص الإعدادية بنين (الفترة الصباحية والمسائية) إلى مدرسة الزهور.

من جانبه، أكد مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هذا الإجراء مؤقت، ويهدف إلى تخفيف الكثافة داخل الفصول الدراسية لضمان بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

وأوضح المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، أن الهدف من القرار هو منع التكدس داخل الفصول، وتخفيف العبء على الطلاب، بما يسهم في تحسين مستوى العملية التعليمية.

