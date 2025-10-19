وكيل تعليم الجيزة: الانضباط والأنشطة روح العام الدراسي الجديد



قام اليوم سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بزيارة ميدانية إلى إدارة جنوب الجيزة التعليمية، في إطار المتابعة المستمرة لسير العملية التعليمية مع انطلاق العام الدراسي الجديد.



طابور صباحي يعكس الانضباط



استهلّ "عطية" جولته بحضور طابور الصباح بمدرسة الفاروق عمر، حيث اطمأن على انتظام الطلاب وصعودهم للفصول في أمان وانتظام، مشيدًا بما لمسه من انضباط لدى الطلاب والمعلمين، مؤكدًا أهمية أن يبدأ اليوم الدراسي بالتحية الوطنية المفعمة بالعزة والانتماء.



جولة في المدارس ومتابعة الأنشطة



وتفقد وكيل الوزارة مدارس أبو بكر التجريبية، والتحرير الابتدائية، وعمر بن عبد العزيز الابتدائية، واختتم جولته بزيارة مدرسة الزهراء الثانوية التجارية للبنات، حيث تابع انتظام تسليم الكتب دون ربطها بالمصروفات، واطلع على تفعيل الأنشطة التربوية، مشددًا على أن النشاط هو روح العملية التعليمية ومصدر الإبداع لدى الطلاب.



توجيهات حاسمة للمديرين والمعلمين



وخلال الزيارة، أصدر "عطية" عدة تعليمات، أبرزها: تكثيف أعمال النظافة داخل الفصول والساحات ودورات المياه يوميًا، تفعيل دور الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين لمتابعة الطلاب، خصوصًا في المراحل الانتقالية، إحكام الإشراف اليومي على الفسح والأدوار لضمان الانضباط الكامل، متابعة تسليم التغذية المدرسية في مواعيدها وبجودة مطابقة للمواصفات، دعم الطلاب الضعاف في القراءة والكتابة من اليوم الأول للدراسة.



عام دراسي منضبط ومثمر



واختتم وكيل الوزارة تصريحاته بالتأكيد على أن الجيزة تسير بخطى ثابتة نحو عام دراسي منضبط ومثمر، قوامه الانضباط وروحه الانتماء، وهدفه الارتقاء بالعملية التعليمية في مدارس المحافظة.

