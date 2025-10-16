مدير تعليم القاهرة: الانضباط أساس النجاح الدراسي

أجرت الدكتورة همت أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، صباح اليوم الخميس الموافق 16 أكتوبر 2025، جولة ميدانية لمتابعة سير العملية التعليمية بإدارة شرق مدينة نصر التعليمية.

شملت الجولة مدرستي الشهيد كريم يحيى هلال الرسمية المتميزة لغات، والزهراء الرسمية المتميزة لغات، حيث كان في استقبالها جيهان عبد الرازق، مدير عام الإدارة، وعدد من مديري المدارس.

وخلال الزيارة، أكدت "أبو كيلة" أن الهدف من الجولة هو متابعة انضباط العملية التعليمية داخل الفصول، والاطمئنان على التزام المعلمين بالمناهج الدراسية والاستعداد الجيد لامتحانات شهر أكتوبر، فضلًا عن التأكد من نظافة المدارس وانتظام الحضور.

وتفقدت مدير المديرية الفصول الدراسية للتعرف على مستوى الطلاب في القراءة واستيعاب الدروس، واطلعت على كراسات الحصة والواجبات المدرسية ونسب الحضور، بالإضافة إلى متابعة التقييمات الأسبوعية، مشددة على ضرورة رفع مستوى أداء الطلاب من خلال المتابعة المستمرة.

كما تابعت عددًا من الأنشطة التربوية، وأثنت على نشاط التربية الموسيقية، مؤكدة أهمية ممارسة الأنشطة المدرسية لما لها من دور أساسي في تكوين شخصية الطلاب وتنمية مهاراتهم ومواهبهم.

وشددت مدير تعليم القاهرة على تفعيل الإشراف العام داخل المدارس بدقة حفاظًا على سلامة الطلاب، وعدم ترك أي فصل دون معلم، مع الالتزام بتصحيح التقييمات أولًا بأول، والاهتمام بأداء الواجبات المنزلية لضمان استمرارية التحصيل الدراسي.

