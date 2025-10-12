أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا للمديريات التعليمية بشأن تنظيم المسابقة الثقافية الدينية الكبرى للعام الدراسي 2025-2026، في إطار الشراكة مع وزارة الأوقاف لتعزيز الثقافة الدينية بين الطلاب، وتشجيعهم على البحث والكتابة في موضوعات هادفة.

موضوع المسابقة وطلاب المرحلة الابتدائية

دعت الوزارة طلاب المرحلة الابتدائية إلى المشاركة من خلال إعداد بحث بعنوان: "التنمر وأخطاره على الفرد والمجتمع"، على أن يتم الالتزام بالشروط الفنية والتعليمات الخاصة بالبحث لضمان المنافسة العادلة.

شروط التقديم للمسابقة

يجب أن يكون الطالب مسجلًا في إحدى المدارس المصرية.

يتراوح عدد صفحات البحث بين 10 و15 صفحة.

يُكتب البحث بخط اليد مع مراعاة وضوح الخط وسلامة الكتابة من الأخطاء الإملائية والنحوية.

لا يحق للطالب تقديم أكثر من بحث واحد في العام الدراسي الواحد.

يتم ترقيم صفحات البحث بشكل متسلسل من البداية للنهاية، مع وضع حواشي أسفل كل صفحة مستقلة ومرقمة.

يجب أن يكون البحث دقيقًا وخاليًا من أي أخطاء لغوية، مع الالتزام بأسلوب توثيق صحيح.

آخر موعد لتقديم الأبحاث إلى الإدارات التعليمية هو 26 مارس 2026.

جوائز المسابقة

أوضحت الوزارة أن وزارة الأوقاف ستمنح جوائز مالية للفائزين في المسابقة على النحو التالي:

المركز الأول: 2500 جنيه

المركز الثاني: 1500 جنيه

المركز الثالث: 1000 جنيه

المراكز من الرابع حتى العاشر: 500 جنيه لكل فائز.

اقرأ أيضاً:

"التعليم" تشدد على عدم نقل أو ندب المعلمين المتخصصين من مدارس التربية الخاصة

قرار من مجلس الجامعات الأهلية للمرشحين لرئاسة جامعة جنوب الوادي