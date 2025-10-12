في جولة تفقدية.. وكيل تعليم الجيزة يستبعد مدير مدرسة لتقصيره في العمل

تفقد سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، إدارتي حدائق أكتوبر و6 أكتوبر التعليمية، للاطمئنان على انتظام الدراسة.

وبحسب بيان، استهل عطية جولته بزيارة مجمع مدارس أبناء الجيزة بإدارة حدائق أكتوبر، حيث تفقد مدارس المصطفى التجريبية للغات، الصديق للتعليم الأساسي، رياض الصالحين الثانوية المشتركة للتأسيس العسكري، الضحى للتعليم الأساسي، والإمام محمد عبده الرسمية التجريبية.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة تسليم الكتب المدرسية لجميع الطلاب دون ربطها بالمصروفات الدراسية، مؤكّدًا أن مصلحة الطالب تأتي أولًا، كما وجّه بضرورة تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي داخل المدارس، والاهتمام بالجانب النفسي والسلوكي للطلاب، وتعزيز قيم الانتماء والاحترام والانضباط، بالإضافة إلى تفعيل الإشراف اليومي على الفصول والساحات لضمان سير العملية التعليمية بنظام والتزام.

وفي إطار جولته بإدارة 6 أكتوبر التعليمية، تفقد عطية عددًا من المدارس من بينها مدرسة 6 أكتوبر الرسمية المتميزة للغات ومدرسة الشهيد محمود أبو المجد الابتدائية، حيث شدّد على الاهتمام بنظافة المدارس والفناء المدرسي، ومتابعة حضور المعلمين والإداريين بانتظام، واتخاذ الإجراءات الفورية حيال أي تقصير أو خلل في الأداء.

وفي هذا السياق، قرر عطية استبعاد أحد مديري المدارس التابعة لإدارة أطفيح التعليمية لتقصيره في أداء مهامه، مؤكّدًا أن المرحلة الحالية لا تحتمل أي تهاون، وأن الانضباط والجودة في الأداء هما الأساس في اختيار القيادات التعليمية.

وأكد وكيل الوزارة على استمرار جولات المتابعة يوميًا بجميع الإدارات التعليمية، تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم، لضمان انتظام العملية التعليمية وتحقيق عام دراسي ناجح يليق بمحافظة الجيزة.

