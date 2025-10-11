خبير تربوي: الحفظ الصحيح يصنع الفارق بين الطالب المتفوق والضعيف

قال الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي، إن الحفظ يمثل ركيزة أساسية في عملية التعلم والمذاكرة الفعالة، خاصة في المراحل الأولى من التعليم، مشيرًا إلى أن الاعتقاد الشائع بأن الحفظ أمر غير محبذ أو عديم الفائدة اعتقاد غير دقيق، لأن للحفظ وظائف معرفية متعددة تسهم في بناء قدرات الطالب العقلية.



وأوضح "شوقي"، أن حفظ الطالب للمعلومات لا يعني تكرارها بشكل حرفي أو آلي، وإنما المقصود هو استيعاب المعلومات وفهمها جيدًا ثم حفظها بأسلوبه الخاص، بما يراعي الأفكار الرئيسة، مشيراً إلى أن الحفظ يعد الأساس لكل العمليات العقلية العليا مثل الفهم، والتطبيق، والتحليل، والإبداع، إذ لا يمكن للطالب أن يُبدع أو يُحلل دون امتلاكه قاعدة معرفية محفوظة يعتمد عليها.

الحفظ يصنع الفارق بين المتفوق والعادي

وأشار أستاذ علم النفس التربوي إلى أن الاحتفاظ بالمعلومات السابقة في الذاكرة هو العامل الأبرز الذي يميز الطالب المتفوق عن غيره، موضحًا أن التذكر يعد من أهم العمليات العقلية التي يقوم عليها التعلم الإنساني، مشيراً إلى أنه من المستحيل أن يتقدم الطالب في مراحله الدراسية المختلفة دون امتلاك رصيد معرفي كافٍ من السنوات السابقة.

كما أوضح أن حفظ المعلومات الأساسية في المراحل الأولى من التعليم يسهم في توسيع مدارك الطالب الذهنية، ويزيد من ثقته بنفسه أثناء المذاكرة والامتحانات، إذ يساعده على سرعة استرجاع المعلومات عند الحاجة إليها.



وبيّن «شوقي»أن الحفظ لا يقتصر على تخزين المعلومات، بل يساعد الطالب على الربط بين المفاهيم داخل المادة الواحدة أو بين المواد المختلفة، كما يمكّنه من فهم المعلومات الجديدة المرتبطة بما حفظه سابقًا، وهو ما يجعل الحفظ أداة مساعدة للفهم العميق وليس بديلاً عنه.

شروط الحفظ الفعّال لتحقيق التفوق

ولكي يؤدي الحفظ دوره في تحقيق التفوق الدراسي، شدد الدكتور تامر شوقي على ضرورة توافر مجموعة من الشروط، أبرزها:

ألا يكون الحفظ صمًا دون فهم أو معنى لدى الطالب.

أن يقرأ الطالب الدرس ويفهمه جيدًا أولًا، ثم يبدأ في حفظ المعلومات الأساسية فقط.

تجنب حفظ جميع المعلومات دون تمييز، والتركيز فقط على المفاهيم والقواعد الأساسية مثل قواعد النحو، ونظريات الرياضيات، وقوانين المنطق.

الابتعاد عن حفظ التفاصيل الجزئية الصغيرة والاكتفاء بفهمها والتعبير عنها بأسلوب شخصي.

الحفظ بوابة الإبداع والتفوق

وأكد «شوقي» على أن الحفظ والفهم ليسا نقيضين بل متكاملان، فالفهم يثبّت الحفظ، والحفظ يهيئ العقل للفهم الأعمق، مبينًا أن الطالب الذي يجمع بين الفهم والحفظ المنهجي المنظم هو الأقدر على تحقيق النجاح والتفوق والإبداع في مختلف مراحل التعليم.

