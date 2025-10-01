كتب- أحمد الجندي:

اشتكى ولي أمر أحد الطلاب بإحدى مدارس محافظة الجيزة، من تعرض نجله إلى تعنيف وضرب مبرح على يد أحد المعلمين داخل الفصل، بعد قيام الطالب وزميل له بالمزاح أثناء الحصة.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم أنه تم استجواب المعلم المتسبب في الواقعة، وجار اتخاذ كل الإجراءات القانونية حياله.

وأشار المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إلى أن ولي أمر الطالب الآخر قام بالتعدي على المُعلم عقب الحادث، لافتًا إلى أن الوزارة ستتعامل مع الموقف بما يضمن حقوق جميع الأطراف وَفق اللوائح والقوانين المنظمة.

