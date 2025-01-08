بديل الثانوية العامة.. ما عدد المواد التي يدرسها طلاب البكالوريا

كتب- أحمد الجندي:

كشف محمد عبد اللطيف، تفاصيل المواد الدراسية ضمن النظام التعليمي الجديد شهادة " البكالوريا" كبديل عن نظام الثانوية العامة حيث أن مواد الصف الأول الثانوي تكون أساسية ودخل في المجموع الكلي، وتشمل التربية الدينية، اللغة العربية، التاريخ المصري، الرياضيات، العلوم المتكاملة، الفلسفة والمنطق، واللغة الأجنبية الأولى.

وأضاف" عبداللطيف" خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، أن هناك موادًا خارج المجموع تشمل اللغة الأجنبية الثانية، و البرمجة وعلوم الحاسب مشيراً إلى أنه بالنسبة للمواد الدراسية في الصف الثاني الثانوي فإن المواد الأساسية لجميع التخصصات تتضمن اللغة العربية، التاريخ المصري، واللغة الأجنبية الأولى كما يتاح للطلاب اختيار مادة واحدة من المواد التخصصية التي تشمل:

- الطب وعلوم الحياة: الرياضيات أو الفيزياء.

- الهندسة وعلوم الحساب: الرياضيات (مستوى رفيع) أو الفيزياء (مستوى رفيع).

- الأعمال: الاقتصاد (مستوى رفيع) أو الرياضيات.

- الآداب والفنون: الجغرافيا (مستوى رفيع) أو الإحصاء.

و أكد " عبد اللطيف" أن المواد الأساسية التي تخص الصف الثالث الثانوي، لجميع التخصصات تتضمن مادة التربية الدينية، إضافة إلى المواد التخصصية:

- الطب وعلوم الحياة: الأحياء (مستوى رفيع) والكيمياء (مستوى رفيع).

- الهندسة وعلوم الحساب: الرياضيات (مستوى رفيع) والفيزياء (مستوى رفيع).

- الأعمال: الاقتصاد (مستوى رفيع) والرياضيات.

الآداب والفنون: الجغرافيا (مستوى رفيع) والإحصاء.



اقرأ أيضاً:

"التعليم" ترفع بدل مراقبة امتحانات الشهادة الإعدادية من 25 لـ 130 جنيهًا

وزير التعليم: نجحنا فى ارتفاع نسب حضور الطلاب بالمدارس إلى أكثر من 85% هذا العام

متحدث التعليم: التقييمات الشهرية أدت لتحسن مستوى الطلاب على القراءة والكتابة