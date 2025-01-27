تعرف على أسعار الكتب الخارجية للصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2025

كتب- أحمد الجندي:

تتصدر أسعار الكتب الخارجية للصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2025 اهتمام الطلاب وأولياء الأمور مع اقتراب عودة الدراسة للعام الدراسي 2024-2025.

وقد شهدت أسعار الكتب الخارجية تفاوتًا ملحوظًا في الأسواق المصرية، خاصة لصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية، حيث تنوعت الأسعار بين العلامات التجارية الشهيرة مثل "الأضواء"، "سلاح التلميذ"، "المعلم".

أسعار الكتب الخارجية للصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2025

ويرصد "مصراوي" نظرة شاملة على أسعار الكتب الخارجية للصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2025 وهي:

- اللغة عربية المعاصر: 155 جنيهًا.

اللغة عربية سلاح التلميذ: 167 جنيهاً.

العلوم سلاح التلميذ: 142 جنيهاً.



- الرياضيات الأضواء: 140 جنيهًا.

- العلوم الأضواء: 135 جنيهًا.

- سلاح التلميذ الدراسات: 140 جنيهًا.

- المعاصر إنجليزي: 150 جنيهًا.



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