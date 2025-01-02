كيف اهتمت "التعليم" بطلاب الدمج وذوي الاحتياجات الخاصة؟

كتب- أحمد الجندي:

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اهتمامها الكبير بطلاب الدمج وذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أن الجهود المبذولة تهدف إلى توفير بيئة تعليمية مناسبة وتعزيز مشاركتهم في مختلف الفعاليات وذلك طبقًا لحصاد الوزارة فى عام 2024.

إنشاء مسارات تعليمية خاصة

أوضحت الوزارة، أنها أولت أولوية قصوى لدعم هذه الفئة على مدار السنوات الماضية، مع استمرارها في تطوير الخدمات المقدمة لهم، موضحة أنه تم توفير مدارس وفصول التربية الخاصة لتلبية احتياجات الطلاب ذوي الإعاقة المتوسطة والشديدة.

إجراءات دعم طلاب الدمج

أشارت الوزارة إلى مجموعة من الإجراءات والخدمات التي تشمل:

- مشاركة الطلاب ذوي الإعاقة في الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية على المستويات المحلية والإقليمية.

- توفير خدمات تأهيلية متخصصة عبر مراكز مثل مركز ريادة بالعاشر من رمضان، ومراكز التكامل الحسي في القاهرة وشمال سيناء.

- فتح باب الالتحاق بنظام الدمج التعليمي بجميع المدارس النظامية خلال الفترة من 1 يونيو إلى 30 نوفمبر سنويًا لكل أنواع الإعاقات.

ارتفاع عدد المستفيدين من نظام الدمج

أضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،أن عدد الطلاب المقيدين في نظام الدمج التعليمي بلغ 159528طالبًا وطالبة في جميع المراحل التعليمية، مؤكدة أن الطلاب يستفيدون من خدمات تأهيلية متميزة في عدة مراكز متخصصة.

جهود الوزارة فى التوعية بقضايا الدمج

أكدت الوزارة، جهودها في التوعية بقضايا طلاب الدمج من خلال حملات مثل "المدرسة مكان لينا كلنا"، بالإضافة إلى إدخال تقنيات جديدة مثل تجربة السطر الإلكتروني للمكفوفين وتطوير مناهج التربية الفكرية لمرحلة رياض الأطفال.

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