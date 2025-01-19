محمد عبداللطيف: تحديات التعليم دفعتنا لتغيير الثانوية العامة وطرح "البكالوريا"

كتب- أحمد الجندي:

قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة استلمت مهامها في شهر يوليو الماضي، وأن الوضع الذي كانت عليه الوزارة قبل هذا التوقيت كان يتسم بتحديات كبيرة، مشيرًا إلى أن هذه التحديات هي التي دفعت الوزارة لاتخاذ العديد من القرارات المهمة، بما في ذلك تغيير نظام الثانوية العامة وطرح نظام البكالوريا.

جاءت تصريحات الوزير خلال جلسة الحوار المجتمعي التي عقدت اليوم مع رؤساء التحرير الصحف والمواقع الإخبارية لمناقشة نظام البكالوريا المصرية.

وأوضح "عبداللطيف"، أن نسب حضور الطلاب العام الماضي كانت منخفضة بشكل كبير، حيث تراوحت بين 9% و15% فقط.

كما أشار إلى أن الوزارة كانت تواجه مشكلتين رئيسيتين هما الكثافة الطلابية المرتفعة وعجز المعلمين.

وأشار الوزير إلى أن بعض المدارس، وصل عدد الطلاب في الفصل الواحد إلى ما بين 70 و80 طالبًا كما بلغ العجز في المعلمين 469 ألف معلم، وهو ما كان يشكل تحديًا كبيرًا أمام تحسين جودة التعليم.

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