خبير تربوي: زيادة عدد أيام الدراسة قرار إيجابي رغم استمرار النفقات للطلاب

كتب- أحمد الجندي:

قال الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، إن قرار وزارة التربية والتعليم بزيادة عدد أيام الدراسة هو قرار مهم وضروري، مشيرًا إلى أن له العديد من الفوائد التربوية رغم بعض التحديات الاقتصادية.

وأوضح حجازي، في تصريحات صحفية له، أن من أبرز إيجابيات القرار هو ترسيخ مبدأ التعليم المستمر، حيث أن التعليم يجب أن يكون نشاطًا إنسانيًا مستمرًا وليس موسميًا مشيراً إلى أن توزيع المنهج على فترة زمنية أطول يساعد في تخفيف الأعباء الأكاديمية على الطلاب ويمنحهم فرصة للتعلم بعمق.

وأضاف أستاذ علم النفس التربوي المساعد، أن زيادة عدد أيام الدراسة توفر للطلاب مساحة أكبر لممارسة الأنشطة التي تساهم في بناء شخصياتهم، وتقلل من الضغوط اليومية التي تواجه المعلمين. كما أنها تتيح فرصة لإجراء التقييمات اللازمة لضمان سير العملية التعليمية بشكل فعال.

ورغم الفوائد العديدة، أشار "حجازي" إلى بعض المحاذير والتي تشمل:

- استمرار النفقات الخاصة بتنقلات الطلاب.

- زيادة الضغوط الدراسية خلال الفترة الأطول.

ومع ذلك، أوضح "حجازي" أن استمرار الدراسة لفترة أطول يعتبر الأفضل لصالح الطالب والعملية التعليمية، لافتًا إلى أن الأسر يمكنها اتخاذ التدابير اللازمة لتجاوز هذه الضغوط.

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