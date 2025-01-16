خطوات التقدم لامتحانات الثانوية 2025.. تعرف على آخر موعد لتسجيل الاستمارة

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الخطوات اللازمة لتسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة لعام 2025 إلكترونيًا عبر موقع الوزارة.

موعد التسجيل

- ببدأ التسجيل الإلكتروني يوم الأحد 9 فبراير 2025.

- آخر موعد لتسجيل الاستمارة الإلكترونية على موقع وزارة التربية والتعليم الخميس 20 فبراير 2025.

- آخر موعد لتسليم الاستمارة الإلكترونية للمدارس الخميس 27 فبراير 2025.

المستندات المطلوبة

- استمارة الثانوية العامة الإلكترونية مطبوعة من الموقع.

- أصل شهادة ميلاد "كمبيوتر".

- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للطالب.

- عدد 3 صور حديثة للطالب مقاس 4×6 سم، مع كتابة اسم الطالب أسفل الصورة وتوقيع الشهادة الميلاد عليها.

الإقرار الخاص بالمحمول

يلتزم الطالب وولي أمره بالتوقيع على الإقرار المرفق في الاستمارة بعدم حيازة الطالب لأي جهاز محمول أو إلكتروني داخل لجنة الامتحانات.

الإجراءات النهائية:

تقوم المدارس بمراجعة الاستمارة الإلكترونية وتحديثها، ثم تعتمدها للطلاب مع كشوف "150 د" الخاصة بالامتحانات.

ويجب على الطلاب التأكد من إدخال البيانات بشكل صحيح عبر الموقع الإلكتروني، ومراجعتها قبل تسليمها للمدارس.

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