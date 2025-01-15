وزير التعليم: استحدثنا 98 ألف فصل دراسي هذا العام.. ووصلنا المناطق النائية

كتب- أحمد الجندي:

أعلن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مصر شهدت إنشاء 150 ألف فصل دراسي جديد خلال السنوات العشر الماضية، مقارنة بـ480 ألف فصل فقط قبل تلك الفترة، كما تم استحداث 98 ألف فصل إضافي خلال العام الماضي.

جاء ذلك خلال اليوم الثاني من جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مقترح "البكالوريا المصرية"، بحضور عدد من الصحفيين المتخصصين في الشأن التعليمي.

وأوضح الوزير أن جهود بناء المدارس لم تقتصر على المدن، بل امتدت إلى المناطق النائية والصعبة التي كان من الصعب الوصول إليها سابقًا، ما يعكس التزام الدولة بتوفير التعليم في جميع أنحاء الجمهورية.

وأكد عبد اللطيف أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة الوزارة لتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول وتحسين جودة التعليم في كافة المناطق، سواء في الحضر أو الريف.

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