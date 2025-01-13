نماذج امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للصف السادس الابتدائي 2025

يعقد غداً.. تعرف على نماذج امتحان مادة الجبر للصف الثاني الإعدادي 2025

كتب- أحمد الجندي:

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نماذج امتحانات مادة الدراسات الاجتماعية للصف السادس الابتدائى 2025، حيث يعقد الامتحان غداً الثلاثاء الموافق 14 يناير.

شكل نموذج امتحانات مادة الدراسات الاجتماعية للصف السادس الإبتدائي 2025

وأوضحت الوزارة، أن الورقة الامتحانية تحتوي على عدة أسئلة والتي منها:

السؤال الأول: الخريطة.

السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين.

السؤال الثالث: ضع علامة صح أو خطأ.

السؤال الرابع: أكمل العبارات الآتية بما يناسبها من كلمات.

الضوابط العامة للورقة الامتحانية

- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها؛ حجم الخط- نوع الخط - المسافات بين السطور.

- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود نواتج التعلم المستهدفة في المقرر الدراسي.

- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- تدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- أن تشتمل الورقة الامتحانية المستويات المعرفية المختلفة.

أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- يراعي كتابة الكراسة الامتحانية إلكترونياً وكذا نموذج الإجابة.

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