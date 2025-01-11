خبير تربوي يكشف التحديات التي تواجه تطبيق نظام البكالوريا الجديد

كتب- أحمد الجندي:

كشف الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، عن وجود تحديات تواجه تطبيق نظام البكالوريا المصري الجديد، المقرر تنفيذه اعتبارًا من العام الدراسي المقبل.

وأشار"شوقي" فى تصريحات صحفية، إلى أن النظام يتمتع بمزايا مثل تقليل عدد المواد الدراسية وتخفيف الضغوط عن الطلاب، لكنه يواجه عقبات تستوجب حلولاً لضمان نجاحه منها:

- الاستعجال في التنفيذ: تطبيق النظام دون فترة زمنية كافية للتقييم قد يربك العملية التعليمية، خاصة وأن إعادة هيكلة التعليم تمت قبل أشهر قليلة فقط.

- صعوبة التكيف مع المناهج المطورة: الطلاب الذين درسوا المناهج القديمة سيجدون صعوبة في التعامل مع المواد المطورة التي تعتمد على مستوى متقدم.

- اختيار المسارات: غياب المواد التمهيدية قد يعيق الطلاب في اختيار مسارات تتطلب تخصصات معينة مثل الاقتصاد أو إدارة الأعمال.

- نقص الكوادر التعليمية: هناك عجزًا متوقعًا في معلمي المواد الجديدة، مثل البرمجة وإدارة الأعمال، والتي تحتاج إلى متخصصين غير متوفرين حاليًا.

- تنظيم الامتحانات: عقد الامتحانات أربع مرات سنويًا يمثل تحديًا كبيرًا، مع احتمالية زيادة الأخطاء والضغط على المنظومة التعليمية.

و شدد الخبير التربوي، على ضرورة تأجيل تطبيق النظام لحين معالجة التحديات المطروحة، من خلال:

- توفير معلمين مؤهلين للمواد الجديدة.

- تطوير المناهج بشكل تدريجي ومنظم.

- إجراء حوار مجتمعي شامل لضمان توافق الآراء.

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