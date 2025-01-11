جدول امتحانات نصف العام 2025 لصفوف النقل بمدارس الجيزة

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن جدول امتحانات الترم الأول 2025، لجميع صفوف النقل والتي ستبدأ اليوم السبت الموافق 11 يناير وتنتهي يوم الخميس الموافق 16 يناير.

موعد امتحانات الترم الأول للصف الثالث الابتدائي بمدارس الجيزة 2025

يوم السبت 11 يناير: امتحان مادة اللغة العربية.

يوم الأحد 12 يناير : امتحان مادة الرياضيات.

يوم الاثنين 13 يناير: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

يوم الثلاثاء 14 يناير: محتوى متعدد التخصصات ومادة التربية الدينية

موعد امتحانات الترم الأول للصف الرابع الابتدائي بمدارس الجيزة 2025

- يوم السبت 11 يناير: امتحان مادة اللغة العربية.

- يوم الأحد 12 يناير : امتحان مادة العلوم ومادة التربية الدينية.

- يوم الاثنين 13 يناير: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

- يوم الثلاثاء 14 يناير: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية والمهارات مهنية.

يوم الأربعاء: امتحان مادة الرياضيات و ICT.

موعد امتحانات نصف العام للصف الخامس الابتدائى بالجيزة

- يوم السبت 11 يناير: امتحان مادة اللغة العربية.

- يوم الأحد 12 يناير : امتحان مادتي العلوم والتربية الدينية.

- يوم الاثنين 13 يناير: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

- يوم الثلاثاء 14 يناير: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية والمهارات المهنية.

- يوم الأربعاء 15 يناير: امتحان مادة الرياضيات و ICT.

موعد امتحانات نصف العام للصف السادس الابتدائي بالجيزة 2025

- يوم السبت 11 يناير: امتحان مادة اللغة العربية.

- يوم الأحد 12 يناير : امتحان مادتي العلوم والتربية الدينية.

- يوم الاثنين 13 يناير: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

- يوم الثلاثاء 14 يناير: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية والمهارات المهنية.

يوم الأربعاء 15 يناير: امتحان مادة الرياضيات و ICT.

موعد امتحانات نصف العام للصف الأول الإعدادي بالجيزة 2025

- يوم السبت 11 يناير: امتحان مادة اللغة العربية والخط.

- يوم الأحد 12 يناير : امتحان مادة اللغة الأجنبية.

- يوم الاثنين 13 يناير: امتحان مادة العلوم.

- يوم الثلاثاء 14 يناير: امتحان مادة الرياضيات.

- يوم الأربعاء 15 يناير: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

موعد امتحانات نصف العام للصف الثانى الإعدادي بالجيزة

- يوم السبت 11 يناير: امتحان مادة اللغة العربية والخط.

- يوم الأحد 12 يناير : امتحان مادة اللغة الأجنبية.

- يوم الاثنين 13 يناير: امتحان مادة الجبر.

- يوم الثلاثاء 14 يناير: امتحان مادة الهندسة.

- يوم الأربعاء 15 يناير: امتحان مادة العلوم.

- يوم الخميس 16 يناير: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

موعد امتحانات الترم الأول للصف الأول الثانوي بمدارس الجيزة 2025

- يوم السبت 11 يناير: امتحان مادة اللغة العربية.

- يوم الأحد 12 يناير : امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم الاثنين 13 يناير: امتحان مادة العلوم المتكاملة.

- يوم الثلاثاء 14 يناير: امتحان مادة الرياضيات.

- يوم الأربعاء 15 يناير: امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

- يوم الخميس 16 يناير: امتحان مادة التاريخ.

موعد امتحانات نصف العام للصف الثاني الثانوي "الشعبة العلمية" بمدارس الجيزة

- يوم السبت 11 يناير: امتحان مادة اللغة العربية.

- يوم الأحد 12 يناير : امتحان مادة الأحياء.

- يوم الاثنين 13 يناير: امتحان مادة الرياضيات البحتة.

- يوم الثلاثاء 14 يناير: امتحان مادة الكيمياء.

- يوم الأربعاء 15 يناير: امتحان مادة الفيزياء.

يوم الخميس 16 يناير: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى وتطبيقات الرياضيات.

موعد امتحانات نصف العام للصف الثاني الثانوي "الشعبة الأدبية" بمدارس الجيزة 2025

- يوم السبت 11 يناير: امتحان مادة اللغة العربية.

- يوم الأحد 12 يناير : امتحان مادة الجغرافيا.

- يوم الاثنين 13 يناير: امتحان مادة الرياضيات.

- يوم الثلاثاء 14 يناير: امتحان مادة علم النفس والاجتماع.

- يوم الأربعاء 15 يناير: امتحان مادة التاريخ.

- يوم الخميس 16 يناير: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى.