"أمهات مصر" تشيد بخطوات حوكمة لجان الثانوية العامة

كتب- أحمد الجندي:

أشادت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، و إئتلاف أولياء الأمور، باجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي، و التربية والتعليم والتعليم الفني وأمين عام المجلس الأعلى للجامعات أمس لاستعراض عدد من المقترحات لحوكمة لجان الثانوية العامة، وتحقيق الانضباط والسيطرة علي جميع محاولات الغش والتسريبات.

وقالت " أحمد" في تصريحات صحفية، إن الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة مقترحات الحكومة للجان امتحانات الثانوية العامة يُعد خطوة مهمة لتحقيق الانضباط والعدالة بين الطلاب، ويعكس حرص الدولة علي معالجة الظواهر السلبية التي صاحبت الامتحانات خلال الأعوام الماضية.

وأوضحت مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، و إئتلاف أولياء الأمور، أن الإجراءات التي جرى مناقشتها، مثل مكافحة الغش والتسريبات، تهدف إلى تعزيز النزاهة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، وهي أمور طالما طالب بها أولياء الأمور لضمان أن يحصد كل طالب ثمرة اجتهاده دون أي تأثيرات سلبية.

وأشارت " أحمد" إلي أن تطبيق تقنيات حديثة لتأمين الامتحانات وتشديد الرقابة علي اللجان يُعد أمرًا ضروريًا للقضاء علي هذه الظواهر السلبية، وتحقيق انضباط أكبر في منظومة امتحانات الثانوية العامة مما يعكس رغبة الدولة في إيجاد حلول فعّالة ومستدامة.

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