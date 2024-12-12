"التعليم" توضح الإجراءات المتعلقة بتأمين التابلت المدرسي

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الخطوات والإجراءات اللازمة لتأمين التابلت المدرسي لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025، وذلك في حالات الفقد، الإصلاح، أو الاستبدال.

خطوات استلام تابلت مدرسي جديد (في حالات الفقد أو الاستبدال)

التوجه إلى مقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تقديم مستندات استعاضة الجهاز اللوحي (المدرسي).

سداد قيمة التغطية التأمينية والرسوم الإدارية حسب نوعية الجهاز.

تسليم ولي الأمر خطاب موجه إلى مديرية التربية والتعليم لتسلم التابلت البديل.

المستندات المطلوبة في حالة فقد التابلت

أصل إثبات قيد معتمد من المدرسة المقيد بها الطالب.

صورة شهادة ميلاد الطالب.

صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

صورة معتمدة ومختومة من المدرسة لإقرار استلام التابلت.

صورة معتمدة من محضر الشرطة.

صورة إيصال تأمين التابلت لجميع السنوات الدراسية.

صورة إيصال المصروفات الدراسية للعام الحالي والرسوم الإدارية المدفوعة بالفيزا.

المستندات المطلوبة لإصلاح التابلت المدرسي

أصل إثبات قيد معتمد من المدرسة.

صورة بطاقة الرقم القومي للطالب أو شهادة الميلاد.

صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

صورة معتمدة ومختومة من المدرسة لإقرار استلام التابلت.

أصل تقرير شركة الصيانة معتمد ومختوم.

أصل فاتورة الإصلاح معتمدة ومختومة.

صور إيصالات التأمين على التابلت لكل سنة دراسية.

صورة إيصال سداد المصروفات الدراسية للعام الحالي.

المستندات المطلوبة لاستبدال التابلت المدرسي

أصل إثبات قيد معتمد من المدرسة.

صورة بطاقة الرقم القومي للطالب أو شهادة الميلاد.

صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

صورة معتمدة ومختومة من المدرسة لإقرار استلام التابلت.

أصل تقرير شركة الصيانة يفيد بأن تكلفة الإصلاح غير اقتصادية.

صور إيصالات التأمين على التابلت لكل سنة دراسية.

صورة إيصال المصروفات الدراسية للعام الحالي والرسوم الإدارية المدفوعة بالفيزا.

تسليم التابلت القديم بجميع محتوياته.

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