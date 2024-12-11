استمارة الشهادة الإعدادية 2024.. تحذير مهم من المدارس للطلاب
كتب- أحمد الجندي:
أصدرت المدارس تنبيهات لطلاب الصف الثالث الإعدادي بشأن تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2024/2025.
وطالبت المدارس طلاب الصف الثالث الإعدادي بسرعة تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية وتسليمها بالمدرسة حيث أنها تعد شرطاً أساسياً لدخول الطالب الامتحانات.
خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025
- الدخول على الرابط الإلكتروني الرسمي لتسجيل استمارة الإعدادية 2024 بعد أن يتم تفعيله.
- تحديد الخدمات الإلكترونية.
- اختيار أيقونة التقديم إلى امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2024/ 2025.
- تسجيل الدخول.
- تسجيل البريد الإلكتروني الموحد للطالب، والذي يتم تفعيله من خلال منصة الحساب المدرسي الموحد للمعلم والطالب، ذلك بعد التأكد من صحة البيانات التي تم تسجيلها في قاعدة البيانات.
- تسجيل الرقم السري.
- تظهر الاستمارة.
- تسجيل البيانات المطلوبة، ويجب مراجعتها بدقة.
- رفع الطالب الصورة الشخصية وتكون مُطابقة للصورة التي يتم إرسالها للمدرسة.
- بعد الانتهاء من التسجيل، يجب مراجعة البيانات المسجلة قبل الضغط على حفظ.
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