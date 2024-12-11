استمارة الشهادة الإعدادية 2024.. تحذير مهم من المدارس للطلاب

كتب- أحمد الجندي:

أصدرت المدارس تنبيهات لطلاب الصف الثالث الإعدادي بشأن تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2024/2025.

وطالبت المدارس طلاب الصف الثالث الإعدادي بسرعة تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية وتسليمها بالمدرسة حيث أنها تعد شرطاً أساسياً لدخول الطالب الامتحانات.

خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025

- الدخول على الرابط الإلكتروني الرسمي لتسجيل استمارة الإعدادية 2024 بعد أن يتم تفعيله.

- تحديد الخدمات الإلكترونية.

- اختيار أيقونة التقديم إلى امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2024/ 2025.

- تسجيل الدخول.

- تسجيل البريد الإلكتروني الموحد للطالب، والذي يتم تفعيله من خلال منصة الحساب المدرسي الموحد للمعلم والطالب، ذلك بعد التأكد من صحة البيانات التي تم تسجيلها في قاعدة البيانات.

- تسجيل الرقم السري.

- تظهر الاستمارة.

- تسجيل البيانات المطلوبة، ويجب مراجعتها بدقة.

- رفع الطالب الصورة الشخصية وتكون مُطابقة للصورة التي يتم إرسالها للمدرسة.

- بعد الانتهاء من التسجيل، يجب مراجعة البيانات المسجلة قبل الضغط على حفظ.