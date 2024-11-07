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فيديو هروب عدد من المعلمين.. مصدر بـ "التعليم" يكشف التفاصيل

01:33 م الخميس 07 نوفمبر 2024
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كتب- أحمد الجندي:

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة الفيديو المتداول والذي يُظهر قفز عدد من المعلمين أعلى سور إحدى المدارس.

وقالت المصادر، في تصريحات إلى مصراوي، إن الواقعة كانت بمقر كنترول الإعدادية بمحافظة الشرقية بمدرسة أحمد عرابي التابعة لمحافظة الشرقية.

وأكدت المصادر، أن الفيديو قديم وتم تصويره عام 2016، نافية أن يكون جديدًا أو تم تصويره خلال العام الدراسي الحالي.

وتابعت المصادر: الفيديو كان للمعلمين الذين يؤدون أعمال التصحيح الخاصة بأحد الامتحانات الرسمية في كنترول المدرسة، وبعد انتهاء عملهم، فوجئوا بأن عامل المدرسة أغلق الباب بالقفل وخرج من المدرسة، مما اضطر المعلمين إلى الخروج من المدرسة من فوق السور، ليس للهروب ولكن لإنقاذ الموقف.

وزارة التربية والتعليم المعلمين المدارس
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