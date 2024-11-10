موعد دفع مصروفات استمارة الشهادة الإعدادية بمكاتب البريد

كتب- أحمد الجندي:

قال مصدر مطلع، إن موعد دفع مصاريف استمارة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2024/ 2025، سيكون خلال الأيام المقبلة بما لا يتعدى يوم 20 نوفمبر الجاري؛ حيث إن مكاتب البريد تنتظر استقبال بيانات الطلاب حتى يتم الدفع من خلالها.

يأتي ذلك في ظل ارتفاع فيه مؤشرات البحث من طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء الأمور عن موعد دفع مصروفات استمارة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2024/ 2025؛ حيث يتردد كثير من أولياء الأمور على مكاتب البريد لدفع مصاريف الاستمارة بالتزامن مع اقتراب موعد اختبارات طلاب الشهادة الإعدادية.

وأوضح المصدر، خلال حديثه إلى "مصراوي"ـ أنه يتم دفع رسوم اختبارات الشهادة الإعدادية 2025 لحساب صندوق دعم وتشييد وإدارة وتمويل المشروعات التعليمية، من خلال مكاتب البريد أو عبر ماكينات فوري، عن طريق الرقم القومي الخاص بالطالب.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسوم التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2025، موضحة أن الطالب يسدد مبلغ 10 جنيهات رسم امتحانات، و148 جنيهًا مقابل خامات ومستلزمات امتحانات لكل مرة من مرات التقدم، بإجمالي 158 جنيهًا.

وأرسلت المديريات التعليمية خطابًا إلى المديريات التعليمية بشأن قواعد ونظام امتحانات الشهادة الإعدادية، مشيرةً إلى أن الامتحان يعقد من فصلَين دراسيَّين؛ حيث يسجل الطلاب النظاميون والمنازل استمارة التقدم قبل بداية امتحان الفصل الدراسي الأول.

وأكدت المديريات عدم السماح لطلاب الصف الثالث الإعدادي، الذين لم يحرروا استمارات التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية ولم يؤدوا امتحان الفصل الدراسي الأول، بأداء امتحان الفصل الدراسي الثاني، وذلك بعد فتح باب تسجيل استمارة التقديم.