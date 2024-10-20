بالصور.. محافظ أسيوط يشيد بموهبة طالبة في الجمباز خلال جولته المدرسية

أسيوط- محمود عجمي:

تفقد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، مدرسة الوحدة العربية الابتدائية بشارع المحافظة في حي شرق مدينة أسيوط، لمتابعة انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي 2024/2025؛ ووجه بتكريم مديرة المدرسة وإحدى الطالبات المتميزات رياضيًا في لعبة الجمباز، وذلك في إطار جولاته الميدانية لتفقد مدارس المحافظة الحكومية والرسمية.

رافق المحافظ خلال الجولة محمد إبراهيم الدسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، ومحمد النمر، مدير التعليم الفني بالمحافظة، وعزة عبد السلام، مديرة مدرسة الوحدة العربية الابتدائية.

واستُقبل المحافظ ومرافقوه بعرض غنائي لكورال المدرسة، حيث أشاد بالأداء الرائع. تلا ذلك عرض رياضي لإحدى الطالبات في الجمباز الإيقاعي، حيث أثنى المحافظ على موهبتها المتميزة.

وخلال جولته، تفقد المحافظ بعض الفصول الدراسية للصفوف الابتدائية، وحث التلاميذ على بذل المزيد من الجهد في تحصيل دروسهم، مؤكدًا أهمية العلم في بناء الوطن. كما شاهد انتظام الدراسة وتحاور مع الطلاب، مستمعًا إلى آرائهم ومشاركاتهم مع المعلمين، مشددًا على أهمية الحوار والفهم والسؤال.

كما تفقد المحافظ معمل الحاسب الآلي والمكتبة، واستمع إلى شرح من مديرة المدرسة حول الفصول الدراسية التي يبلغ عددها 15 فصلًا، وتضم حوالي 45 طالبًا في كل فصل، بإجمالي 908 طلاب خلال العام الدراسي الجاري.

وأكد المحافظ، دعمه الكامل للمتفوقين في كافة القطاعات، مشيرًا إلى أهمية رعاية المسابقات التي تنمي القدرات الفكرية والعقلية وتخلق روح المنافسة.

وأشاد بالاهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالشباب والرياضة، مما ينعكس إيجابيًا على المجتمع ويساهم في تحقيق خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.