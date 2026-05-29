يبدأ قطاع المعاهد الأزهرية، خلال أيام تلقي أوراق القبول لمرحلتي رياض الأطفال وأولى ابتدائي بالمعاهد "عادي - نموذجي - خاص" للعام الدراسي 2025/2024، عبر بوابته الإلكترونية.

ومن المقرر أن يتم فتح باب التقدم لمرحلتي رياض أطفال وأولى ابتدائي بالأزهر إلكترونيًا، للمرحلة الأولى لمدة شهر، على الرابط التالي، من هنا.

الأوراق المطلوبة للتقدم لرياض الأطفال وأولى ابتدائي بالأزهر

- (شهادة ميلاد أصلية كمبيوتر/ كشف طبي معتمد من التأمين الصحي بخلو نجله أو نجلته من الأمراض المعدية/ طلب التحاق – عدد 4 صور شخصية حديثة 4×6 – عدد 5 أظرف يكتب عليها عنوان التلميذ المقبول أو التلميذة المقبولة، ويلصق على كل ظرف طابع بريد محلي).

شروط التقدم لرياض أطفال وأولى ابتدائي بالأزهر

جاءت شروط التقدم لرياض أطفال وأولى ابتدائي بالأزهر على النحو التالي:

- لا يحق لولي الأمر التقدم لأكثر من معهد في وقت واحد، ويؤخذ إقرارًا عليه بذلك.

- إقرار ولي الأمر بأن قبول أوراق ابنه ليس نهائيًّا إلا بعد ظهور نتيجة التنسيق المعتمد من الإدارة التعليمية والمنطقة التابع لها المعهد.

- لا يجوز تصعيد التلاميذ المقيدين سابقًا في المستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال للصف الأول الابتدائي، وإن كان السن يسمح بذلك وذلك منعًا للمساءلة القانونية.

- على ولي الأمر متابعة إعلان نتيجة التنسيق بعد انتهاء مدة التقديم من خلال المعهد أو الإدارة التعليمية.