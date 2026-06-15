الرئيسية أخبار مصراوى TV "كروت الأمان".. كواليس الساعات الأخيرة في معسكر منتخب مصر قبل مواجهة بلجيكا كتب : مصراوي 03:04 م 15/06/2026 تابعنا على لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا منتخب مصر ضد بلجيكا مباراة مصر وبلجيكا كأس العالم 2026 كواليس منتخب مصر تشكيلة منتخب مصر أخبار ذات صلة "تفاؤل وثقة".. توقعات الجماهير لمباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم اليوم أخبار ماذا سيحدث في افتتاح كأس العالم 2026 لأول مرة منذ 16 عاما؟ أخبار صلاح الإفريقي الوحيد ضمن الأساطير.. تفاصيل أغنية شاكيرا لكأس العالم 2026 أخبار "فين التذاكر؟".. إيران تثير أزمة جديدة قبل كأس العالم 2026 أخبار