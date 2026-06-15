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"كروت الأمان".. كواليس الساعات الأخيرة في معسكر منتخب مصر قبل مواجهة بلجيكا

كتب : مصراوي

03:04 م 15/06/2026

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منتخب مصر ضد بلجيكا مباراة مصر وبلجيكا كأس العالم 2026 كواليس منتخب مصر تشكيلة منتخب مصر

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