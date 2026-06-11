أجرى الدكتور مصطفى نجيب محمود، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، اليوم الخميس، جولة ميدانية لمتابعة سير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، تضمنت زيارة لجنة السادات الثانوي الأزهري بمدينة رأس سدر، للاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية.

وتفقد رئيس الإدارة المركزية، لجان الامتحان، واطلع على سير العمل داخلها، مؤكدًا على أهمية الالتزام بكافة التعليمات المنظمة للامتحانات، والعمل على توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم في هدوء وانتظام.

كما تابع الإجراءات المتبعة داخل اللجان، مشددًا على ضرورة توفير سبل الراحة للطلاب، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تواجه سير الامتحانات، بما يضمن خروجها بالصورة اللائقة التي تعكس مكانة التعليم الأزهري.

وأكد رئيس الإدارة في تصريح اليوم، أن الامتحانات تسير في هدوء وانتظام، ولم يجري رصد أي تجاوزات داخل اللجان، كما لم تتلقى غرفة العمليات أي شكاوى خاصة بأسئلة الامتحانات حتى اليوم، مقدمًا الشكر لرؤساء اللجان والعاملين لجهودهم المخلصة في إنجاح أعمال الامتحانات.

وأدى الامتحانات اليوم طلاب الشعبة الأدبية خلال فترة واحدة بداية من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحًا، في مادة "التوحيد"، وأشادوا بسهولة الأسئلة، ومراعاتها لكافة المستويات.