بدأ قبل قليل، تلاميذ الصفين الرابع والخامس الابتدائي بالمعاهد الأزهرية بجميع المناطق على مستوى الجمهورية، أداء الامتحان في مادة التربية الإسلامية.

وأصدر رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، تعليماته لرؤساء المناطق بضرورة اللجان عن قرب والتواجد بداخلها لتذليل أي عقبات تواجه الطلاب أو الملاحظين.

وشدد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على ضرورة عدم اصطحاب الطلاب للهاتف المحمول داخل اللجان والاكتفاء بالأدوات الشخصية التي تعينهم على حل الامتحانات.

وتم التأكيد على الانتهاء من جميع الاستعدادات اللازمة لتجهيز اللجان قبل بدء الامتحانات، وتأمين مراكز توزيع الأسئلة، مع التشديد على ضرورة تسليمها داخل اللجان إلى شيخ المعهد ووكيله، وتنظيم العمل داخل الكنترولات الفرعية بالمعاهد، ومتابعة تنفيذ خطة عمل الموجهين بالإدارات التعليمية لتغطية جميع لجان المنطقة.

مواعيد امتحانات الشهادات الأزهرية

ومن المقرر، أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية يوم السبت، ١٦ من الشهر نفسه.

امتحانات المرحلة الثانوية:

تبدأ امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية، يوم السبت السادس من يونيو 2026.

- امتحانات الدور الثاني:

- المرحلتين الابتدائية والإعدادية:

- النقل الابتدائي والإعدادي، يوم السبت 18 يوليو، على أن تعقد للشهادتين الابتدائية والإعدادية، يوم السبت 10 أغسطس.

- النقل الثانوي، يوم السبت 18 يوليو 2026، على أن تعقد للشهادة الثانوية، يوم السبت 18 أغسطس المقبل.