إعلان

بدء امتحان التربية الإسلامية للصفين الرابع والخامس بالأزهر

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

09:00 ص 05/05/2026

طلاب المعاهد الأزهرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بدأ قبل قليل، تلاميذ الصفين الرابع والخامس الابتدائي بالمعاهد الأزهرية بجميع المناطق على مستوى الجمهورية، أداء الامتحان في مادة التربية الإسلامية.

وأصدر رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، تعليماته لرؤساء المناطق بضرورة اللجان عن قرب والتواجد بداخلها لتذليل أي عقبات تواجه الطلاب أو الملاحظين.

وشدد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على ضرورة عدم اصطحاب الطلاب للهاتف المحمول داخل اللجان والاكتفاء بالأدوات الشخصية التي تعينهم على حل الامتحانات.

وتم التأكيد على الانتهاء من جميع الاستعدادات اللازمة لتجهيز اللجان قبل بدء الامتحانات، وتأمين مراكز توزيع الأسئلة، مع التشديد على ضرورة تسليمها داخل اللجان إلى شيخ المعهد ووكيله، وتنظيم العمل داخل الكنترولات الفرعية بالمعاهد، ومتابعة تنفيذ خطة عمل الموجهين بالإدارات التعليمية لتغطية جميع لجان المنطقة.

مواعيد امتحانات الشهادات الأزهرية

ومن المقرر، أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية يوم السبت، ١٦ من الشهر نفسه.

امتحانات المرحلة الثانوية:

تبدأ امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية، يوم السبت السادس من يونيو 2026.

- امتحانات الدور الثاني:

- المرحلتين الابتدائية والإعدادية:

- النقل الابتدائي والإعدادي، يوم السبت 18 يوليو، على أن تعقد للشهادتين الابتدائية والإعدادية، يوم السبت 10 أغسطس.

- النقل الثانوي، يوم السبت 18 يوليو 2026، على أن تعقد للشهادة الثانوية، يوم السبت 18 أغسطس المقبل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

امتحانات المعاهد الأزهرية امتحانات نهاية العام طلاب المعاهد الأزهرية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سقوط بلوجر الحوارات الخارجة وملابسات فيديو "مساطيل مصر الجديدة"
حوادث وقضايا

سقوط بلوجر الحوارات الخارجة وملابسات فيديو "مساطيل مصر الجديدة"
صوت أوبرالي.. فيديوهات طفلة ذا فويس كيدز تتجاوز 131 مليون مشاهدة
موسيقى

صوت أوبرالي.. فيديوهات طفلة ذا فويس كيدز تتجاوز 131 مليون مشاهدة

خروج جرار قطار بضائع عن القضبان أمام مزلقان الشاملة ببني سويف (صور)
أخبار المحافظات

خروج جرار قطار بضائع عن القضبان أمام مزلقان الشاملة ببني سويف (صور)
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض في بداية تعاملات الثلاثاء
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض في بداية تعاملات الثلاثاء

إصابة 17 شخصًا في تصادم أتوبيس وسيارة ملاكي بالإسماعيلية
أخبار المحافظات

إصابة 17 شخصًا في تصادم أتوبيس وسيارة ملاكي بالإسماعيلية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان