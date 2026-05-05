يبحث الكثير من طلاب الصف الأول الثانوي بالمعاهد الأزهرية عن موعد عقد اختبار توفاس للقسمين "علمي - أدبي" للفصل الدراسي الثاني.

وقرر قطاع المعاهد الأزهرية، عقد اختبار توفاس لطلا العلمي والأدبي بالصف الأول الثانوي، يوم الأحد المقبل، العاشر من مايو 2026.

وشدد قطاع المعاهد الأزهرية، بضرورة التنبيه على الطلاب بموعد الاختبار، والتأكيد على أن آخر موعد لاستكمال فصول المنصة المقررة عليهم حتى الفصل 30، هو نفس اليوم الذي سيعقد فيه اختبار "توفاس".

ما هو اختبار توفاس؟

ويعد اختبار TOFAS من الاختبارات المهارية الحديثة التي تقيس قدرات التفكير العليا لدى الطلاب، حيث يركز على التحليل المنطقي، وفهم الأنماط، وسرعة المعالجة الذهنية، وحل المشكلات بعيدًا عن أسلوب الحفظ التقليدي المتبع في الامتحانات الدراسية المعتادة.

مواعيد امتحانات نهاية العام بالمعاهد الأزهرية

ومن المقرر، أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية يوم السبت، ١٦ من الشهر نفسه.

امتحانات المرحلة الثانوية:

تبدأ امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية، يوم السبت السادس من يونيو 2026.

- امتحانات الدور الثاني:

- المرحلتين الابتدائية والإعدادية:

- النقل الابتدائي والإعدادي، يوم السبت 18 يوليو، على أن تعقد للشهادتين الابتدائية والإعدادية، يوم السبت 10 أغسطس.

- النقل الثانوي، يوم السبت 18 يوليو 2026، على أن تعقد للشهادة الثانوية، يوم السبت 18 أغسطس المقبل.