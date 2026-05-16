تفقد الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، اليوم السبت، لجنة معهد فتيات القرين الجديدة الإعدادي التابعة لإدارة التل الكبير التعليمية، للاطمئنان على انتظام سير امتحانات نهاية العام، والتأكد من توفير الأجواء المناسبة للطالبات داخل اللجان.

وأكد رئيس المنطقة الأزهرية، خلال جولته، ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، مع توفير سبل الراحة للطلاب والملاحظين، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تؤثر على انتظام العملية الامتحانية.

متابعة انتظام اللجان الامتحانية

وشملت اللجنة معهد فتيات القرين الجديدة، إلى جانب معهد فتيات المنشية ومعهد فتيات تل الحطب، حيث تابع مستوى الانضباط داخل اللجان ومدى الالتزام بالإجراءات المقررة لضمان سير الامتحانات في أجواء مستقرة وآمنة.

امتحانات الابتدائية والإعدادية بالأزهر

وفي السياق ذاته، واصلت منطقة الإسماعيلية الأزهرية عقد امتحانات نهاية العام للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، حيث أدى طلاب الشهادة الإعدادية امتحان مادة اللغة العربية «الورقة الثانية: المطالعة والنصوص وفنون الكتابة والهندسة»، بينما أدى طلاب المرحلة الابتدائية امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء.