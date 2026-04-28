يعقد مجلس جامعة الأزهر، غدًا، اجتماعه الشهري بمقر الإدارة بمدينة نصر، بحضور رئيس الجامعة ونوابه وعمداء الكليات وأعضاء المجلس من الخارج، لمناقشة الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال.

وقال مصدر مطلع بجامعة الأزهر، إن المجلس يبحث في اجتماعه، غدًا، تطبيق نظام "سمر كورس" على كليات القاهرة والأقاليم بدءًا من العام الدراسي المقبل، واستطلاع رأي العمداء في مدى تطبيقه من عدمه.

وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي، اليوم، إن جامعة الأزهر تلقت العديد من المطالبات من قبل طلاب وطالبات القاهرة والأقاليم بشأن تطبيق نظام "سمر كورس" بالكليات، وستتم مناقشة الأمر غدا.

ونوه المصدر، إلى أن بعض الكليات العملية التي تعمل بنظام الساعات المعتمدة مثل "طب الأسنان والصيدلة" تطبق نظام "سمر كورس" طبقًا للوائح الخاصة بها.

وناقش المجلس أيضًا موضوع تطبيق نظام الساعات المعتمدة على كليات الجامعة، بداية من العام الجامعي القادم (2026 – 2027)، عقب تصديق المجلس الأعلى للأزهر، تلبية لمتطلبات العصر، موجهًا بتوفير البنية التحتية المساعدة لذلك في مختلف الكليات.

كان مجلس شئون التعليم بجامعة الأزهر، ناقش في اجتماعه السابق، الذي عُقد في فبراير الماضي، تطبيق موضوع الترم الصيفي للطلاب، مع مراعاة الضوابط المنظمة لذلك.

وناقش المجلس أيضًا النظر في تطبيق نظام الدبلومات الفنية طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، بجانب النظر في مناقشة إنشاء المعاهد الفنية بنظام العامين الدراسيين (معهد الإرشاد السياحي، ومعهد الخط العربي والزخرفة)، وذلك وفقًا لمتطلبات العصر واحتياجات سوق العمل.