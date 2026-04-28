جامعة الأزهر تبحث غدًا تطبيق "سمر كورس" بالكليات لأول مرة

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

04:29 م 28/04/2026

جامعة الأزهر

يعقد مجلس جامعة الأزهر، غدًا، اجتماعه الشهري بمقر الإدارة بمدينة نصر، بحضور رئيس الجامعة ونوابه وعمداء الكليات وأعضاء المجلس من الخارج، لمناقشة الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال.

وقال مصدر مطلع بجامعة الأزهر، إن المجلس يبحث في اجتماعه، غدًا، تطبيق نظام "سمر كورس" على كليات القاهرة والأقاليم بدءًا من العام الدراسي المقبل، واستطلاع رأي العمداء في مدى تطبيقه من عدمه.

وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي، اليوم، إن جامعة الأزهر تلقت العديد من المطالبات من قبل طلاب وطالبات القاهرة والأقاليم بشأن تطبيق نظام "سمر كورس" بالكليات، وستتم مناقشة الأمر غدا.

ونوه المصدر، إلى أن بعض الكليات العملية التي تعمل بنظام الساعات المعتمدة مثل "طب الأسنان والصيدلة" تطبق نظام "سمر كورس" طبقًا للوائح الخاصة بها.

وناقش المجلس أيضًا موضوع تطبيق نظام الساعات المعتمدة على كليات الجامعة، بداية من العام الجامعي القادم (2026 – 2027)، عقب تصديق المجلس الأعلى للأزهر، تلبية لمتطلبات العصر، موجهًا بتوفير البنية التحتية المساعدة لذلك في مختلف الكليات.

جامعة الأزهر تبحث إنشاء معاهد نظام "العامين الدراسيين"
كان مجلس شئون التعليم بجامعة الأزهر، ناقش في اجتماعه السابق، الذي عُقد في فبراير الماضي، تطبيق موضوع الترم الصيفي للطلاب، مع مراعاة الضوابط المنظمة لذلك.

وناقش المجلس أيضًا النظر في تطبيق نظام الدبلومات الفنية طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، بجانب النظر في مناقشة إنشاء المعاهد الفنية بنظام العامين الدراسيين (معهد الإرشاد السياحي، ومعهد الخط العربي والزخرفة)، وذلك وفقًا لمتطلبات العصر واحتياجات سوق العمل.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"أسطول الظلام".. هل استطاعت إيران تصدير نفطها رغم الحصار الأمريكي؟
مصراوى TV

"أسطول الظلام".. هل استطاعت إيران تصدير نفطها رغم الحصار الأمريكي؟
25 ألف جنيه زيادة بأسعار أرخص سيارات إم جي الصينية في مصر.. التفاصيل
أخبار السيارات

25 ألف جنيه زيادة بأسعار أرخص سيارات إم جي الصينية في مصر.. التفاصيل
حقيقة عودة لميس الحديدي وعمرو أديب.. مصادر تحسم الجدل
أخبار مصر

حقيقة عودة لميس الحديدي وعمرو أديب.. مصادر تحسم الجدل
الزمالك يوفر رحلات لجماهيره إلى الجزائر لنهائي الكونفدرالية
رياضة محلية

الزمالك يوفر رحلات لجماهيره إلى الجزائر لنهائي الكونفدرالية
جومانا مراد بإطلالة غير تقليدية.. كيف نسقتها؟
الموضة

جومانا مراد بإطلالة غير تقليدية.. كيف نسقتها؟

