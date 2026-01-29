الأزهر يطلق خطة لتطوير معاهد القراءات بجميع المحافظات

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، إطلاق خطة لتطوير معاهد القراءات على مستوى الجمهورية، طبقا لتوجيهات الشيخ أيمن عبدالغني رئيس القطاع.

وقال الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، إن تطوير معاهد القراءات يمثل أولوية قصوى في المرحلة الحالية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمعايير التعليمية المعتمدة، والاستفادة من أدوات التحول الرقمي في دعم العملية التعليمية، بما يحقق رسالة الأزهر الشريف في إعداد طالب متقن للقراءات، جامع بين الأصالة العلمية ومواكبة متطلبات العصر.

وأوضح الشرقاوي، إنه تم عقد اجتماع بقطاع المعاهد لبحث مدى استعداد وجاهزية معاهد القراءات للقيام بالعملية التعليمية من مختلف جوانبها، والوقوف على التحديات التي تواجهها، وسبل الارتقاء بالأداء التعليمي والإداري، بما يواكب متطلبات عصر الرقمنة ويسهم في تحسين جودة المخرجات التعليمية.

ولفت إلى أن الاجتماع تناول آليات تطوير أداء معاهد القراءات، وتفعيل دور التوجيه الفني المتخصص بها، إلى جانب إعداد إحصاء دقيق لأعداد طلاب معاهد القراءات في جميع المراحل التعليمية على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تسيير قوافل متابعة من مختلف المناطق الأزهرية، تكون مهمتها متابعة سير العملية التعليمية داخل معاهد القراءات، ورفع تقارير أسبوعية تتضمن أبرز المعوقات وسبل معالجتها، إلى جانب رصد الإيجابيات والعمل على تعزيزها وتعميمها.