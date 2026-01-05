أدى طلاب الصف الأول الثانوي الأزهري، أمس، امتحان مادة "البرمجة والذكاء الاصطناعي» من خلال المنصة اليابانية التعليمية "Sprix".

وقال الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن نسبة دخول طلاب الصف الأول الثانوي على المنصة اليابانية تجاوزت 90 % بجميع المحافظات، ولم تحدث أي مشكلات.

وأضاف عبدالغني في تصريحات لمصراوي، اليوم، إن امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي يعد خطوة مهمة في مسار تطوير العملية التعليمية بالأزهر الشريف؛ ويسهم في تنمية مهارات التفكير المنطقي والرقمي لدى الطلاب، وتأهيلهم للتعامل مع التقنيات الحديثة؛ بما يتواكب مع متطلبات العصر ورؤية الدولة لبناء جيل واعٍ ومُتمكِّن تكنولوجيًّا.

ومن جانبه قال فايز نصر مدير إدارة الكمبيوتر التعليمي بقطاع المعاهد الأزهرية، إنه تم عقد الامتحان بعد استكمال الاستعدادات الفنية والتقنية بالمعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، من حيث جاهزية البنية التكنولوجية، وتوافر الأجهزة، وكفاءة شبكات الإنترنت، إلى جانب التنسيق الكامل مع فرق الدعم الفني؛ لضمان سير الامتحان بسلاسة وانتظام.

وأضاف في تصريحات لمصراوي، الاثنين، أن الامتحان عُقد وفق ضوابط دقيقة تضمن الانضباط والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مع المتابعة اللحظية لسَيْر اللجان، والتعامل الفوري مع أي معوقات تقنية قد تطرأ.