العراق وأمريكا يحذران من خطورة التوترات في حلب السورية

كتب : مصراوي

04:18 م 08/01/2026

العراق وأمريكا

بغداد- (د ب أ)

حذر العراق والولايات المتحدة الأمريكية اليوم الخميس من خطورة التوترات الأخيرة في مدينة حلب السورية على أمن واستقرار المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية العراقية ، في بيان صحفي اليوم ، إن نائب رئيسِ الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين اجتمع بالقائمَ بأعمالِ سفارةِ الولاياتِ المتحدةِ لدى العراق جوشوا هاريس وجرى خلال اللقاء بحثُ العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات ذات الاهتمام المتبادل واستعراض الخطوات السياسية الجارية لتشكيل الحكومة، وما لها من تأثيرات على المشهدين الأمني والسياسي في المنطقة.

وحسب البيان، ناقش الجانبان آخرَ التطورات الأمنية في المنطقة، مع التركيز على الأوضاع في سوريا ولا سيّما التوترات الأخيرة في مدينة حلب، وخطورتها على أمن واستقرار المنطقة.

العراق أمريكا حلب السورية

