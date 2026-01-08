إعلان

زيلينسكي: اتفاق الضمانات الأمنية مع واشنطن جاهز وننتظر ترامب

كتب : محمود الطوخي

04:13 م 08/01/2026

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، أن نص الضمانات الأمنية الثنائية بين بلاده والولايات المتحدة بات "جاهزا بشكل أساسي"، بانتظار وضع اللمسات الأخيرة عليه في اجتماع مرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح زيلينسكي في منشور عبر حسابه على "إكس"، أن الوثيقة تمثل حجر الزاوية لأي تسوية لمرحلة ما بعد الحرب، مشيرا إلى أن المفاوضات الجارية في باريس هذا الأسبوع بين مبعوثين من الجانبين وممثلين عن الحلفاء نجحت في الاتفاق على 90% من الإطار المقترح.

وكشف الرئيس الأوكراني أن المباحثات تناولت "قضايا معقدة"، حيث لا تزال هناك نقاط شائكة عالقة، أبرزها السيطرة على محطة "زابوريجيا" النووية، والمطالب الروسية لكييف بالتنازل عن أراض استراتيجية في شرق أوكرانيا لم تتمكن موسكو من السيطرة عليها عسكريا خلال سنوات الحرب الأربع.

وتأتي هذه التطورات في ظل تحول الموقف الأمريكي تحت إدارة ترامب من "داعم صريح" لكييف إلى "وسيط" يضغط على الطرفين لإنهاء الحرب.

كذلك شملت النقاشات ملف إعادة الإعمار الذي يقدّر البنك الدولي تكلفتها بـ 524 مليار دولار، وسط سعي واشنطن للاستفادة من الفرص الاقتصادية في أوكرانيا مستقبلًا.

فولوديمير زيلينسكي اتفاق الضمانات الأمنية ترامب

