تفقد الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، عددًا من لجان امتحانات الشهادتين الابتدائية و الإعدادية بمنطقة الدقهلية، ورافقه الدكتور محمد كامل، مدير عام مكتب رئيس القطاع، بحضور الدكتور محمد رشوان، رئيس المنطقة الدقهلية، حيث تمت متابعة أعمال الامتحانات والاطمئنان على انتظام اللجان، وتوافر الأجواء المناسبة للطلاب.

وشملت الجولة التفقدية لجنة بنين المنصورة النموذجي والعادي، ولجنة فتيات أجا، حيث اطمأن وكيل قطاع المعاهد الأزهرية على حسن سير الامتحانات، ومدى الالتزام بالتعليمات المنظمة، وعدم وجود معوقات تؤثر على انتظام العملية الامتحانية.

وأكد وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم خلال المتابعة ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات الخاصة بالامتحانات، وتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء امتحاناتهم في سهولة ويسر، مشددًا على أهمية الانضباط والدقة في العمل؛ تحقيقًا لمصلحة الطلاب وضمانًا لتكافؤ الفرص.

وانطلقت اليوم الخميس، امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالفصل الدراسي الأول؛ حيث أدى طلاب الشهادة الابتدائية امتحان مادة القرآن الكريم، فيما أدى طلاب الشهادة الإعدادية امتحاناتهم في مادتي الفقه واللغة العربية (النحو والصرف).

وتُختتم امتحانات الشهادة الابتدائية يوم الأربعاء المقبل بمادة المستوى الرفيع للمعاهد الخاصة والنموذجية، بينما تُختتم امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الخميس بمواد اللغة الأجنبية، والتربية الفنية.