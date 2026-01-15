إعلان

في أول أيامها.. وكيل "المعاهد الأزهرية" يتابع امتحانات بلجان "الابتدائية والإعدادية" بالدقهلية

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

07:23 م 15/01/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    وكيل المعاهد الأزهرية يتابع امتحانات بلجان الابتدائية والإعدادية بالدقهلية (1)
  • عرض 3 صورة
    وكيل المعاهد الأزهرية يتابع امتحانات بلجان الابتدائية والإعدادية بالدقهلية (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تفقد الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، عددًا من لجان امتحانات الشهادتين الابتدائية و الإعدادية بمنطقة الدقهلية، ورافقه الدكتور محمد كامل، مدير عام مكتب رئيس القطاع، بحضور الدكتور محمد رشوان، رئيس المنطقة الدقهلية، حيث تمت متابعة أعمال الامتحانات والاطمئنان على انتظام اللجان، وتوافر الأجواء المناسبة للطلاب.

وشملت الجولة التفقدية لجنة بنين المنصورة النموذجي والعادي، ولجنة فتيات أجا، حيث اطمأن وكيل قطاع المعاهد الأزهرية على حسن سير الامتحانات، ومدى الالتزام بالتعليمات المنظمة، وعدم وجود معوقات تؤثر على انتظام العملية الامتحانية.

وأكد وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم خلال المتابعة ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات الخاصة بالامتحانات، وتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء امتحاناتهم في سهولة ويسر، مشددًا على أهمية الانضباط والدقة في العمل؛ تحقيقًا لمصلحة الطلاب وضمانًا لتكافؤ الفرص.

وانطلقت اليوم الخميس، امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالفصل الدراسي الأول؛ حيث أدى طلاب الشهادة الابتدائية امتحان مادة القرآن الكريم، فيما أدى طلاب الشهادة الإعدادية امتحاناتهم في مادتي الفقه واللغة العربية (النحو والصرف).

وتُختتم امتحانات الشهادة الابتدائية يوم الأربعاء المقبل بمادة المستوى الرفيع للمعاهد الخاصة والنموذجية، بينما تُختتم امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الخميس بمواد اللغة الأجنبية، والتربية الفنية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور أحمد الشرقاوي وكيل قطاع المعاهد الأزهرية امتحانات الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالدقهلية وكيل المعاهد الأزهرية يتابع الامتحانات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"نوال" دست السم لابنها وعلقته في "جنش" الغرفة.. والمحكمة تعاقبها
أخبار المحافظات

"نوال" دست السم لابنها وعلقته في "جنش" الغرفة.. والمحكمة تعاقبها
لإنهاء احتجاجات مينيابوليس.. ترامب يهدد باللجوء إلى "قانون التمرد"
شئون عربية و دولية

لإنهاء احتجاجات مينيابوليس.. ترامب يهدد باللجوء إلى "قانون التمرد"
سيدة مسيحية وخبراء ومهندسون.. تعرف على أعضاء لجنة إدارة غزة
حكايات الناس

سيدة مسيحية وخبراء ومهندسون.. تعرف على أعضاء لجنة إدارة غزة
لماذا يفضل الأوروبيون استخدام ورق التواليت بدلا من الشطاف؟
علاقات

لماذا يفضل الأوروبيون استخدام ورق التواليت بدلا من الشطاف؟
"البحث عن القطعة المفقودة".. هل يواجه محمد صلاح مصير ديدييه دروجبا؟
رياضة عربية وعالمية

"البحث عن القطعة المفقودة".. هل يواجه محمد صلاح مصير ديدييه دروجبا؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026