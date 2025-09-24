"المعاهد الأزهرية: تطبيق نظام البكالوريا بالشهادة الثانوية محل دراسة

قال الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، إن مسألة تطبيق نظام البكالوريا في التعليم الأزهري محل دراسة عميقة داخل مؤسسة الأزهر الشريف، بما يتناسب مع طبيعة المواد الأزهرية ورسالة الأزهر التاريخية.

وأضاف الشرقاوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن الأزهر حريص على مواكبة كل ما يحقق النماء والتطوير والارتقاء بالعملية التعليمية، مشيرًا إلى أن القرار النهائي بشأن تطبيق هذا النظام سيتم الإعلان عنه قريبًا بعد الانتهاء من الدراسة الشاملة له.

وأكد وكيل المعاهد الأزهرية على أن أي تطوير في المناهج أو النظم التعليمية بالأزهر يهدف إلى تحقيق الإيجابية ورفع مستوى الطلاب بما يتوافق مع رسالة الأزهر الشريف ودوره في تخريج أجيال تجمع بين العلم الشرعي والمعارف الحديثة.

