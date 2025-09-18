إعلان

هل تُطبق البصمة على طلاب الأزهر؟. رئيس الجامعة يحسم الجدل

02:37 م الخميس 18 سبتمبر 2025

الدكتور سلامة داود

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

رد الدكتور سلامة داود، على سؤال مصراوي، خلال مؤتمر إعلان تنسيق القبول، بشأن تفعيل بصمة الحضور والانصراف بجامعة الأزهر.

وقال رئيس جامعة الأزهر، في مؤتمر صحفي، الخميس، إن تفعيل الحضور والغياب متروك لكل كلية، ولكل كلية حضور وانصراف، ولها اتخاذ ما تراه من إجراءات.

اقرأ أيضًا:

فتح اشتراكات السكة الحديد للطلاب على 3 أنواع من القطارات - تعرف على الضوابط

4 حالات لا يعاقب عليها القانون حال انتفاء المسئؤلية الطبية

إنتاج 9 ملايين هاتف محمول محليًا.. وزير الاتصالات: سنبدأ التصدير بكميات كبيرة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور سلامة داود البصمة حسم الجدل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026