هل تُطبق البصمة على طلاب الأزهر؟. رئيس الجامعة يحسم الجدل

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

رد الدكتور سلامة داود، على سؤال مصراوي، خلال مؤتمر إعلان تنسيق القبول، بشأن تفعيل بصمة الحضور والانصراف بجامعة الأزهر.

وقال رئيس جامعة الأزهر، في مؤتمر صحفي، الخميس، إن تفعيل الحضور والغياب متروك لكل كلية، ولكل كلية حضور وانصراف، ولها اتخاذ ما تراه من إجراءات.

