مد التسجيل لاختبارات القدرات بجامعة الأزهر حتى 17 أغسطس

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

قرر الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، مد فترة التسجيل لأداء اختبارات القدرات لطلاب الشهادة الثانوية، الذين لم يتمكنوا من التسجيل خلال الفترة السابقة من اليوم وحتى الأحد المقبل الموافق 17 أغسطس الجاري.

وأوضحت جامعة الأزهر، في بيان اليوم، إلى أن ذلك جاء في إطار حرص إدارة الجامعة على الطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل لاختبارات القدرات، علمًا بأن هذه آخر فرصة للتقدم للاختبارات ولن يتم فتح التسجيل مرة أخرى.

ويمكن للراغبين في التسجيل، الدخول على الرابط التالي: اضغط هنا

اقرأ أيضًا:

إطلاق الدفعة الثالثة من يرقات الجمبري في بحيرة قارون -تفاصيل

إغلاق مؤقت للمتحف المصري الكبير بهذا الموعد استعدادًا للافتتاح الرسمي في 1 نوفمبر

توجيه رئاسي بشأن أشرطة الإذاعة والتلفزيون التابعة لـ"الوطنية للإعلام"

الإيجار القديم.. ننشر ضوابط عمل لجان حصر المناطق بالمحافظات